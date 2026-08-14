Serve ancora tempo per la svolta sull'accordo Fiorentina-Comune per il Franchi. A che punto siamo?

Rimane ancora aperta la questione decisiva del secondo lotto dei lavori per l'Artemio Franchi, oltre al partenariato pubblico-privato proposto dalla Fiorentina.

La Conferenza dei servizi

In questi giorni è in corso la Conferenza dei servizi, chiamata a pronunciarsi entro metà settembre sull'interesse pubblico della proposta presentata dal club viola. La Fiorentina sarebbe pronta a contribuire con 55 milioni di euro, cifra indicata come necessaria per completare il finanziamento dell'opera. Il punto di partenza della proposta del club prevede però una concessione dello stadio particolarmente lunga, pari a 90 anni, cioè il massimo possibile.

Lavori su più fronti

Su questo fronte Comune e Fiorentina mantengono per il momento grande riservatezza e non sembrano esserci ancora le condizioni per una svolta immediata. La presenza a Firenze di Giuseppe Commisso e Catherine Commisso può facilitare i contatti e accorciare i tempi delle comunicazioni con la famiglia, ma la trattativa necessita ancora del tempo necessario per arrivare a un'intesa definitiva. La decisione attesa entro metà settembre sulla proposta della Fiorentina rappresenterà un passaggio fondamentale per capire tempi, finanziamento e modalità con cui potrà essere portato a termine l'intero progetto di riqualificazione del Franchi.