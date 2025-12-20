"Paratici è un vincente, uno stakanovista del pallone, tra i migliori DS del mondo. Torna con gran voglia di rivincita"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno dando un commento su Paratici, vissuto a lungo nella Torino calcistica sponda Juventus.

Sul periodo bianconero

“Nove scudetti, due finali di Champions, perso il conto delle Coppe Italia vinte… Paratici è un vincente, è stato sicuramente uno degli architetti di quella Juventus e lo ritengo uno dei DS migliori del mondo. Il fatto che stia lavorando al Tottenham che se l'è tenuto anche durante la squalifica, è indicativo delle sue qualità. Il mio giudizio su di lui è che la sua carriera parla per lui: è maniacale nel calcio, vive di quello 24 ore su 24, dedito al lavoro in maniera stakanovista. Inoltre segue gli allenamenti, se ne intende sia di mercato che di campo, capisce bene i momenti della squadra e dell'allenatore: l'unico che gli ha dato qualche problema è stato Sarri, perché non è scattata l'alchimia tra tecnico e squadra pur vincendo lo scudetto”.

Sul rientro in Italia

“Da esterno, penso che i problemi della Fiorentina stiano nello spogliatoio, e serve un DS che vada a sistemare e mettere ordine là dentro. La squadra non sta rendendo al livello atteso, questa è una rosa da settimo posto, e sotto questo punto di vista Paratici interverrebbe in maniera oculata. Dopo la squalifica torna con gran voglia di rivincita, essendo avvelenato col sistema calcio italiano in quanto ha pagato solo lui e la Juventus per un'abitudine piuttosto diffusa. Ma se torna, è per dimostrare di essere ancora lui l'uomo che ha portato alla Juventus calciatori come Pogba, Vidal, Douglas Costa, Dybala e non ultima, l'operazione Ronaldo”.