L'improbabile alternativa della difesa a tre: l'unico esterno viola a lunga percorrenza è anche l'unico che segna

Si studiano alternative, piani B, in casa Fiorentina: d'altronde la pochezza numerica del reparto difensivo è stata aggravata anche dai problemi di Dodo e Biraghi. L'idea di applicare un 3-5-2, rimasto nel felice immaginario comune perché coinciso con la fortunosa parte finale della vittoria di Udine, è però improbabile e sconsigliabile, visti gli appena 3 centrali a disposizione. Inoltre, scrive La Nazione, di esterni a lunga percorrenza la Fiorentina non ne ha, essendo costruita per giocare in altro modo: il più adattabile sarebbe forse Gonzalez, che però è anche l'unico a segnare e non parrebbe proprio il caso di allontanarlo dalla porta.