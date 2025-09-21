L'ultimo Fiorentina-Como fu un bagno di sangue per la Fiorentina, incapace di pungere e sottomessa a livello tecnico da due splendide giocate di Diao e Nico Paz: l'argentino sarà il pericolo numero uno anche di oggi. Fu uno scontro impietoso, in un momento di massima difficoltà della scorsa stagione e in una giornata in cui Kean era assente forzato e sostituito senza frutti da un improvvisato Zaniolo.

Anche solo per la presenza offensiva, il passo dovrebbe essere gigantesco, come sottolinea il Corriere dello Sport. I pericoli però come detto, sono rimasti gli stessi perché è sempre il Como di Fabregas e Nico Paz, come lo scorso febbraio.