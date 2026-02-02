"Paratici è il valore aggiunto di questa Fiorentina. Fabbian bel colpo, Brescianini era ciò che serviva, su Rugani..."

Fabrizio Ferrari, operatore di mercato, ha parlato del mercato della Fiorentina durante il suo intervento a TMW Radio.

Sui due nuovi centrocampisti

“Fabbian è un giocatore molto interessante: è giovane, italiano, con un'identità precisa. Bel colpo della Fiorentina. Brescianini? Fino allo scorso anno era tra i migliori giovani in Italia, è stato giusto prenderlo. Ha un potenziale importante e la Fiorentina, uno così, non ce l'aveva”.

Sui due arrivi dalla Juve

“Rugani è un grande colpo, un giocatore con esperienza, ha fatto veramente bene la Fiorentina a prenderlo. Credo sia passata la tempesta, i colpi in entrata sono funzionali per tenere la rotta e migliorare. Paratici? Un valore aggiunto, un ds di grande livello: sono convinto che, quando prenderà in mano le redini della Fiorentina, saprà cosa fare”.