Dopo Krastev il Siracusa si aggiudica un altro giovane scuola Fiorentina: sarà addio a titolo definitivo

Nelle scorse ore Dimo Krastev ha firmato per il Siracusa, concretizzando il suo passaggio in prestito dalla Fiorentina alla squadra siciliana. Ma il mercato tra le due società non si ferma a questo colpo.

Il trasferimento

Come riporta lacasadic.com, il Siracusa ha chiuso per l'acquisto di Ernestas Gudelevicius, centrocampista classe 2005 rimasto fuori dal progetto sportivo viola. La firma sul contratto arriverà in serata e l'affare sarà a titolo definitivo.

La convocazione

Nella giornata di oggi era arrivata anche la convocazione con la Lituania U21 per i prossimi impegni nelle qualificazioni al prossimo Europeo di categoria.