Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina è già in crisi
Sul Corriere dello Sport di questa mattina si legge della pesante sconfitta della Fiorentina contro il Frosinone e di alcune novità del mercato viola, oltre che della festa, amara, dei 100 anni viola.
Prima pagina
In prima pagina si legge: “Viola sotto shock. Grosso guaio”.
Pagina 12
Al centro si legge: “Fiorentina già in crisi. Doppio Raimondo e Bracaglia, il Frosinone comanda al Franchi”.
Pagina 14 e 15
In alto di legge: “Cento di questo giglio” e a lato: “Stallo Zirkzee. Se salta c'è Beto. Fatta per Njie”.
💬 Commenti (1)