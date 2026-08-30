​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina è già in crisi

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Sul Corriere dello Sport di questa mattina si legge della pesante sconfitta della Fiorentina contro il Frosinone e di alcune novità del mercato viola, oltre che della festa, amara, dei 100 anni viola. 

Prima pagina

In prima pagina si legge: “Viola sotto shock. Grosso guaio”. 

Pagina 12

Al centro si legge: “Fiorentina già in crisi. Doppio Raimondo e Bracaglia, il Frosinone comanda al Franchi”. 

Pagina 14 e 15

In alto di legge: “Cento di questo giglio” e a lato: “Stallo Zirkzee. Se salta c'è Beto. Fatta per Njie”. 

Notizie correlate
💬 Commenti (1)