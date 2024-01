Vieri controcorrente: "Bene che la Serie A sia sbarcata in Arabia, va esportato il prodotto sennò lo guardano solo gli italiani"

E' presente anche Bobo Vieri a Riyad, per la finale di Supercoppa di domani tra Inter e Lazio, lui che è ex di 3 delle 4 partecipanti, Fiorentina compresa. L'ex attaccante viola va controcorrente e non vede male il format arabo:

"È importante andare in giro per il mondo a far conoscere il nostro calcio alle persone, se stai in Italia ci vedono solo gli italiani ed è giusto esportarlo a giro per il mondo. Domani per Inter-Napoli ci sarà il tutto esaurito e spero sia una bella partita".