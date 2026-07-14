Christensen: "Serve capire le soluzioni che vuole Grosso, ma noi dobbiamo non prendere gol. L'affetto dei tifosi viola mi carica"

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato il secondo portiere viola Oliver Christensen, intervenendo su questo secondo giorno di ritiro estivo al Viola Park.

Le parole di Christensen

“Siamo contenti di essere qui ad allenarci. È sempre bello rivedere i ragazzi, i compagni di squadra, i nuovi arrivati e conoscere il nuovo staff. Siamo pronti a lavorare”.

Sull'affetto dei tifosi

"Grosso? Dobbiamo cercare di mettere in pratica le soluzioni che lui vuole. Ma, da portiere, la prima cosa è non prendere gol: questa è la cosa fondamentale. Il nostro obiettivo è lo stesso. L'affetto dei tifosi mi fa molto piacere. Sono felice che mi vogliano bene e che mi diano la carica al 100%."