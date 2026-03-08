Ranieri: "Abbiamo smosso la classifica con questo pareggio. Ora non possiamo arrenderci e dobbiamo portare in salvo la Fiorentina"

Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato dopo la gara pareggiata dai viola contro il Parma.

“La premessa è che non siamo adesso la Fiorentina degli ultimi anni, e questo è palese. Siamo una Fiorentina che deve lottare per portare a casa la salvezza. Con questo pareggio abbiamo mosso la classifica, di poco, ma l’abbiamo smossa. Ci portiamo a casa questo pari e ci prepariamo al meglio per le prossime partite”.

“Un calo dopo la gara d'andata con lo Jagiellonia? L'Impressione che abbiamo dato può essere questa. Più che altro il brutto passo falso di Udine non ci sta. Ci siamo guardaati in faccia dopo quello e ci siamo detti che prestazioni del genere non possono ripetersi. Abbiamo fatto veramente poco oggi, ma abbiamo anche subito poco. Non possiamo di certo mollare adesso e portare in salvo la Fiorentina”.

Infine: “Mancano dieci partite ma quella di Cremona è fondamentale. Devi andare là e cercare in tutti i modi di vincere. L’errore che non dobbiamo fare è quello di arrenderci, ma siamo un gruppo di bravi ragazzi e non succederà. Poi viene fuori che quello litiga con l’altro e con quell’altro ancora, ma questi sono episodi che succedono sempre in ogni stagione”.