Tra i calciatori che hanno catturato l'attenzione nella prima parte di stagione c'è sicuramente Giovane, attaccante dell'Hellas Verona pronto a passare al Napoli in questa finestra di mercato. Ma la storia di come il classe 2003 è arrivato in Italia è decisamente particolare e, in parte, riguarda anche la Fiorentina.

Un passato alla Fiorentina

Come racconta Cronache di Spogliatoio, a scoprire Giovane è stato Vincenzo Bevo, che nel 2023 faceva parte del Dipartimento Scouting della Fiorentina e venne mandato a visionare il Sudamericano Sub20, competizione che riunisce le 10 nazionali giovanili della CONMEBOL. Bevo restò impressionato da Giovane e chiamò immediatamente la Fiorentina per farlo acquistare, ad un costo che all'epoca s'aggirava tra i 2 e i 3 milioni.

Occasione persa

Tuttavia di lì a poco l'avventura con la Fiorentina finì e, qualche mese dopo, Bevo diventò capo scouting del Verona. Immediatamente si ricordò di Giovane e, benché non giocasse da 6 mesi a causa di problemi col rinnovo, spinse per il suo acquisto. Giovane arrivò al Verona a titolo gratuito e oggi sta per passare per 20 milioni al Napoli: un capolavoro di Bevo, una delle tante occasioni perse per la Fiorentina.