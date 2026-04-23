Litigi, rigori, prestazione: Il giorno in cui la Fiorentina sembrava definitivamente distrutta

Domenica arriva al Franchi ad affrontare la Fiorentina il Sassuolo.

Il punto più basso

Nel girone d'andata, i neroverdi si imposero nettamente per 3-1, dopo essere andati addirittura in svantaggio nei minuti iniziali. Il 6 dicembre 2025, quella la data del match di Reggio Emilia, è andato in scena sicuramente il punto più basso della stagione viola.

Litigi e prestazione

Litigi, in campo e nello spogliatorio, come al momento della battuta del calcio di rigore che ha portato sull'1-0, momentaneamente la squadra, tra Kean e Mandragora. Ma soprattutto una prestazione raccapricciante, perché quello è stato l'unico acuto, dopodiché la Fiorentina non ha più toccato boccino.

Squadra tecnicamente retrocessa

Quel giorno tutti abbiamo avuto la netta sensazione di una cosa: quella Fiorentina era una squadra tecnicamente retrocessa, destinata a finire direttamente in Serie B. Fortunatamente le cose sono state rimesse a posto in seguito, ma il lavoro di Vanoli e della dirigenza non è stato né facile, né lineare. L'inversione di marcia è avvenuta dalla vittoria contro l'Udinese in poi.