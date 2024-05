Ranieri: "Bello chiudere con la Fiorentina, mi sono emozionato. Oggi finisce la mia carriera da allenatore, accetterei solo una Nazionale"

All'ultima panchina della sua carriera, Claudio Ranieri ha parlato a DAZN dopo la partita con la Fiorentina: “Ringrazio tutti, anche i giocatori viola, per il regalo che mi hanno fatto prima del fischio d'inizio. Poi a Firenze sono stato quattro anni, quindi chiudere con la Fiorentina mi ha fatto doppiamente piacere. Loro hanno vinto meritatamente, per noi forse sarebbe stato giusto almeno un pareggio ma il calcio è così. Noi abbiamo fatto mezz'ora strepitosa, ma Bonaventura e Nico Gonzalez sono giocatori che fanno la differenza. Ma i miei ragazzi hanno dato tutto fino all'ultimo e questo a me va bene”.

“Basta club, accetterei solo una Nazionale”

Poi ha aggiunto: “Sono partito da Cagliari e qui si chiude il mio ciclo da allenatore, l'ho detto e lo confermo. Tornerei in panchina solo con una Nazionale, perché sono rimasto un po' scottato da quell'esperienza con la Grecia. Ma con i club ho chiuso: ringrazio la gente di Cagliari, ora è il momento di godermi i miei nipoti. Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno riservato una bella parola in questi anni, è stato un onore far parte del mondo del calcio".