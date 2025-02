Manzuoli: "Un infortunio mai visto. Ecco le tempistiche per il recupero di Gudmundsson"

L'ex medico sociale della Fiorentina, Marcello Manzuoli, interpellato da La Nazione, ha parlato dei tempi di recupero che dovrà osservare Albert Gudmundsson a seguito della frattura al sacro-coccige.

“Non si parla di tempi particolarmente lunghi - spiega Manzuoli - per la ripresa agonistica si consiglia in genere un periodo di stop intorno ai due mesi però è tutto molto variabile in base al caso specifico. Ovviamente è una zona impossibile da immobilizzare, per cui l'unica cosa da fare è quella di ridurre il contatto per evitare le sollecitazioni meccaniche”.

Manzuoli poi spiega: “Quando ho fatto il medico nelle società di Serie A una patologia del genere non l'ho mai avuta. È una cosa poco frequente fra i calciatori. Nell'atleta non è una patologia molto comune, discorso diverso negli altri pazienti”.