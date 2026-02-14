Kean e la gerarchia ribaltata con Morata ma non con Douvikas: nessuno più sprecone dell'attaccante viola in Serie A

Tra i due litiganti, per il ruolo da star offensiva del pomeriggio, il terzo gode decisamente di più e non si tratta di un giocatore viola ma di Douvikas, attaccante greco che il Como ha pescato un anno fa circa al Celta Vigo e che in questa stagione è diventato titolare a suon di gol: 8 in campionato e 11 totali in stagione. Nettamente meglio dei numeri di Kean e Morata, ai nastri di partenza della stagione, tra i più quotati.

Purtroppo delle polveri bagnate dell'attaccante della Fiorentina sappiamo tutto e La Gazzetta dello Sport sottolinea come in Serie A nessuno sprechi quanto lui: i suoi xG (expected goals) sono oltre i 12 eppure Kean è solo a quota 6 (-6,64 il gap). Douvikas ha un 7,19 confermato dagli 8 gol su citati ed è in linea positiva con quanto produce in zona gol. Morata, che ai tempi della Juve era il titolare proprio davanti a Kean, è ancora a quota 0 e ha segnato appena un gol stagionale, guarda caso proprio alla Fiorentina in Coppa Italia.