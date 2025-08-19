A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso, che ha spaziato su molti argomenti dell'attualità di casa Fiorentina, esprimendo varie considerazioni sulla squadra gigliata.

‘Comuzzo può crescere con Pioli’

“Dzeko segnerà più di 10 gol, forse anche 15 reti, ed è un centravanti che sa costruire gioco benissimo. Beltran riesce a districarsi bene in area di rigore per andare al tiro, mentre Kean necessita di maggiori spazi. Per questo la Fiorentina cerca un sostituto di Kean, dato che Pioli non considera Dzeko tale, viste le caratteristiche molto diverse dall’attaccante azzurro. Comuzzo deve giocare da centrale difensivo, non centrale di destra, sta migliorando e migliorerà. Avere un allenatore come Pioli è un qualcosa di cui potrà beneficiare molto”.

‘Mancano ancora almeno due giocatori'

“A livello di potenziale la Fiorentina è più o meno al livello dello scorso anno. Mancano almeno due giocatori ancora per essere molto più completa. Molta differenza la farà tuttavia come i giocatori verranno impiegati dall’allenatore, il potenziale in campo lo scorso anno non lo si è ritrovato. L’esperienza di Pioli può giocare un ruolo considerevole. Serve però un giocatore di fascia medio-alta per dare continuità in mediana, sul livello di Dodô, Gosens, De Gea, che possa permettere alla Fiorentina di non far sentire la differenza quando deve fare dei cambi”.