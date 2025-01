Evangelos Marinakis è proprietario sia dell'Olympiakos che del Nottingham Forest. Il club greco viene dalla vittoria in Conference League, ahi noi, contro la Fiorentina, dal successo nella Youth League (la Champions giovanile) ed è primo attualmente in Grecia. Mentre il Forest è clamorosamente secondo in Premier League.

“Gol liberazione”

“La rete di El Kaabi nei supplementari è stata una liberazione - racconta Marinakis a La Gazzetta dello Sport, sulla finale di Conference - e ci ha evitato la sofferenza dei rigori Già avevo sofferto abbastanza ad inizio partita, quando Milenkovic aveva segnato l'1-0, annullato per fuorigioco”.

“Che affare!”

Già, Milenkovic, giocatore che è stato preso proprio dal Forest, la scorsa estate: “Lo seguivamo da tempo ed è stato davvero un ottimo affare (12 milioni più bonus, ndr) perché sta giocando alla grande”.