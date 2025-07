Il noto giornalista di Radio Rai e tifoso viola Filippo Grassia ha parlato a Radio Bruno, affrontando varie tematiche di casa Fiorentina.

‘Mi auguro che Kean resti, gli farebbe bene’

"La situazione di Kean è particolare, se partisse trovare un attaccante da 20 gol a campionato sul mercato sarebbe difficile. La Fiorentina con Kean è una cosa, senza un’altra, lo si è visto bene anche nel finale della scorsa stagione. Mi auguro che resti e penso che gli farebbe bene, almeno per un altro anno. In maglia viola ha ritrovato se stesso, certo poi tutto può succedere di fronte a certe proposte economiche, alcune anche poco etiche e che diventano doping amministrativo".

“Mi dispiace che la Fiorentina a suo tempo non abbia preso Ricci, giocatore estremamente importante a centrocampo. Ora vediamo cosa farà la dirigenza viola in attacco. Punterei molto su Lucca, che potrebbe giocare anche con Kean. Meglio spendere per un calciatore che può segnare 15 gol e risolvere certe partite sui cross dalle fasce che spendere per chi non fa la differenza”.

‘In un momento di difficoltà per tanti club, la Fiorentina…’

“Mi preoccupa il centrocampo, in difesa penso che Pioli abbia la scelta. Il tecnico viola vorrà avere una mediana di tutto rispetto, Bernabè è da valutare in una squadra che punta in alto. Si è raggiunta la qualificazione in Conference League, per una serie di combinazioni difficili da prevedere, si è invece perso il treno per l’Europa che conta. In un momento così complicato di tutti i club, la Fiorentina con qualche acquisto azzeccato può tornare a competere per la Champions League”.