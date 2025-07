"Kean è molto forte, non sono sorpreso dall'interesse del Napoli. Ma la trattativa potrebbe andare oltre la clausola"

L'ex calciatore e opinionista Stefano Impallomeni ha parlato del forte interesse del Napoli per Moise Kean a Tuttomercatoweb.com.

"Kean ha fatto la sua miglior stagione e ha portato qualità alla Fiorentina, non sono sorpreso dal fatto che sia nel mirino del Napoli di Antonio Conte, con lui potrebbe diventare ancora più forte. Moise è forte e molto migliorato.

Clausola? “Gli affari per Kean potrebbero andare anche dopo il 15 Luglio. Secondo me De Laurentis non pagherà la clausola e proverà a acquistarlo a meno di 52 milioni”.