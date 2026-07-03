In attesa delle nuove maglie da gara della Fiorentina, ecco i kit di rappresentanza e per l'allenamento - FOTO

In attesa di scoprire e di poter acquistare le nuove maglie da gara firmate Joma, la Fiorentina ha svelato e reso disponibili sul proprio store ufficiale i kit per l'allenamento e di rappresentanza.

Per quanto riguarda l'allenamento, i calciatori avranno a disposizione due tipologie di vestiario: la maglietta a maniche corte, bianca per i giocatori di movimento e viola per i portieri, e la felpa con zip, con la stessa differenza di colori. Ci sono poi due magliette molto semplici a tinta unita, una bianca e una rossa, che potrebbero essere indossate da Grosso e il suo staff.

Per quanto riguarda i kit di rappresentanza al momento possiamo trovare magliette e polo, entrambe in colorazione viola chiaro e viola scuro, e poi la felpa con cappuccio e la tutta comprensiva di felpa senza cappuccio e pantaloni lunghi.