Le parole del giornalista e tifoso viola

Al canale You Tube di Firenze e Dintorni ha parlato il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi sull'intervento di Salvini al Viola Park nella giornata di ieri:

“Sono rimasto perplesso così come lo sono rimasti tanti fiorentini. La Fiorentina non è mai stata così divisiva sul tema politico, sposando una parte precisa. A Firenze ci si divide se Chiarugi è bravo o non è bravo, se Ikonè deve tirare il rigore o no. Spaccare la tifoseria su temi politici non fa parte della nostra storia. La Fiorentina non è né rossa né nera, è viola".

‘Prendere parte alla politica in maniera così netta non si è mai visto nella storia della Fiorentina’

"Tracciare un solco così netto prendendo parte alla politica in maniera così netta non si è mai visto nella storia della squadra. Berlusconi, che ha fondato un partito ed è stato presidente di società di calcio, non l'ho mai sentito invitare i tifosi a votare per lui o schierarsi contro una parte politica. Ripeto, rimango perplesso”.