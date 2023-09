Paulo Sousa ancora a secco di vittorie: tra Salernitana e Frosinone finisce in parità. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco concluso l'anticipo della quinta giornata di Serie A, che allo Stadio Arechi vedeva di scena la Salernitana contro il Frosinone. Le due squadre si sono divise la posta in palio, pareggiando 1-1 al termine di novanta minuti di grande equilibrio.

Vantaggio ospite dopo appena dodici minuti con Romagnoli, pareggio della Salernitana nella ripresa per mano di Borges. Terzo pari stagionale per la squadra di Paulo Sousa, ancora a secco di vittorie. Il Frosinone invece porta a casa un buon punto in trasferta e infila il quarto risultato utile consecutivo.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 12, Juventus 10, Milan 9, Lecce 8, Frosinone 8, Napoli 7, Fiorentina 7, Torino 7, Verona 7, Atalanta 6, Bologna 5, Genoa 4, Monza 4, Roma 4, Sassuolo 3, Lazio 3, Udinese 3, Salernitana 3, Cagliari 2, Empoli 0.