Bertoni: "Dopo due pareggi, la sfida contro il Napoli sarà importantissima per la Fiorentina. Se i viola vincessero..."

Il doppio ex di Fiorentina e Napoli Daniel Bertoni ha parlato della sfida di domani sera al Franchi.

Le parole di Bertoni

“E' una partita molto importante per la Fiorentina. Ha pareggiato le prime due gare, mentre il Napoli le ha vinte entrambe. Battere i partenopei darebbe morale ai viola, mentre gli azzurri manderebbero un messaggio alle rivali al vertice come Juventus, Inter, Milan, Roma, ecc…”.

Sulla lotta scudetto

“Per me il Napoli è la squadra da battere per lo scudetto. Ho guardato tutto il campionato scorso e il Napoli è una squadra equilibrata, consapevole di ciò che voleva ottenere. Inoltre, si è anche rinforzata”.