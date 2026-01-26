La Nazione: Sorpresa Dragusin, Diogo Leite resiste

Tanto spazio dedicato alla Fiorentina nell'edizione odierna de La Nazione. Un occhio alla sfida contro il Como, al caso Kean e anche al mercato; il QS scrive infatti in prima pagina “Sorpresa Radu (Dragusin ndr) ci pensa Fabio (Paratici ndr).

Pagine 2-3

La Nazione sottolinea i problemi atavici della Fiorentina nel titolo principale di pagina 2: “Stagione viola, un rischiatutto” e ancora “Scontri diretti da film horror, chi si chiude spiazza Vanoli”. In taglio basso due approfondimenti su i nuovi acquisti: “Consistenza e spazi occupati, Brescianini è più del gol” e poi “Inizia terzino poi corre davanti. Harrison…mister duttilità”. Nella pagina seguente il quotidiano si sofferma sul caso Kean: “Voci, dolore e gare saltate. kean ora è un'incognita”. Uno sguardo poi alla sfida di domani: “Turnover massiccio. Piccoli deve riposare, ipotesi falso nueve”.

Pagina 4

Torna sul mercato il QS nell'ultima pagina dedicata alla Fiorentina, con un pezzo dal titolo: “Dragusin, ora si può. a Diogo Leite resiste”.