Nella notte italiana, il Flamengo ha vinto per la decima volta il campionato brasiliano e lo ha fatto anche grazie ad un attaccante passato dalla Fiorentina.

La nuova vita

Infatti, il capocannoniere della squadra è Pedro Guilherme, che ha messo a segno 29 gol e 10 assist in 57 presenze stagionali. I numeri col club? In 359 presenze complessive col Flamengo ha raccolto 179 reti e 49 assist, numeri che attestano la sua importanza per la squadra, dove è considerato un punto di riferimento assoluto. E pensare che, quando nel 2019 venne acquistato dalla Fiorentina, non riuscì a trovare spazio, durando appena sei mesi e quattro magre presenze prima di tornare in Brasile, proprio lì dove tutt'ora gioca.

Quanta Serie A!

Con lui tante conoscenze del calcio italiano, fra cui Jorginho e Lucas Paquetà, ma anche gli ex Juventus Danilo e Alex Sandro. E non solo, perché c'è un altro ex Fiorentina nei ranghi del Mengao: è Erick Pulgar, transitato a Firenze dal 2019 al 2022. Ieri notte, però, era assente per squalifica (non che la notizia sorprenda).