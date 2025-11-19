La lunga serie positiva con il prossimo arbitro per la Fiorentina. Due gare contro i bianconeri già dirette
La partita tra Fiorentina e Juventus in programma sabato prossimo con inizio alle ore 18, sarà arbitrata da Daniele Doveri, nativo di Volterra, ma della sezione di Roma 1.
I precedenti con la Fiorentina
Sono addiirittura 25 le partite con i viola presenti in campo arbitrate da lui. E' la sua prima stagionale con i gigliati che lo hanno incrociato l'ultima volta in Fiorentina-Atalanta 1-0, 30esima giornata dello scorso campionato.
Il bilancio complessivo è di: 15 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte. In casa invece: 12 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta (Fiorentina-Sampdoria 1-2 del 27 agosto 2017). La squadra viola con lui è in serie positiva da otto partite (5 vittorie e 3 pareggi). Ultima battuta d'arresto in generale: Cagliari-Fiorentina 2-1 del 15 marzo 2019.
Fiorentina-Juventus
Ha già diretto in passato gare tra Fiorentina e Juventus. Scendendo nel particolare sono due:
Juventus-Fiorentina 1-0 stagione 17/18
Fiorentina-Juventus 1-1 stagione 22/23
Il bilancio con la Fiorentina in numeri
- 25 incontri di campionato
- 15 vittorie Fiorentina
- 4 pareggi
- 6 sconfitte