UFFICIALE: Brekalo dopo l’addio alla Fiorentina riparte dalla Liga

Ormai è ufficiale, Josip Brekalo non è più un calciatore della Fiorentina. Dopo la rescissione del contratto, il calciatore croato si è accasato al Real Oviedo, dove ha firmato per due stagioni.

Questo il comunicato del club: “Il Real Oviedo e Josip Brekalo hanno raggiunto un accordo per l'attaccante che si unirà al club della capitale del Principato fino al 30 giugno 2027. […] Nella stagione 2021/2022, Brekalo si è trasferito in Italia e ha giocato in prestito al Torino, dove ha segnato sette gol in 33 presenze. Anche la Fiorentina si è mostrata interessata al nazionale croato per alcune stagioni 2022/23 e 2023/24. […] Nel corso della sua carriera, Brekalo ha mantenuto una presenza costante nelle varie categorie della nazionale croata, affermandosi fin da giovane come uno dei giocatori più promettenti del calcio nazionale. La sua crescita nelle giovanili è stata fondamentale per la sua proiezione internazionale e lo ha portato a fare il salto in prima squadra”.