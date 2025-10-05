"Neanche Pioli riesce a spiegarsi le difficoltà della Fiorentina. La squadra costruita per restare al vertice, ma..."

Il noto giornalista fiorentino Giampaolo Marchini è intervenuto durante le trasmissioni della radio romanista Vocegiallorossa.it, per parlare della sfida fra la Fiorentina e la squadra di Gasperini.

“Le difficoltà della Fiorentina? È difficile trovare una spiegazione chiara - dice Marchini - Probabilmente neanche i giocatori o Pioli se la danno. La squadra è stata costruita per lottare ai vertici e sicuramente questa non è la vera Fiorentina. Serve tempo per assimilare i nuovi principi di gioco, ma è innegabile che i tifosi si aspettino una scintilla già dalla sfida contro la Roma. La Fiorentina sta vivendo un momento complicato, ma dispone di giocatori in grado di risollevarsi. La sfida con la Roma è tra le più sentite dai tifosi e lo stadio sarà certamente caldo, restyling permettendo. La vittoria contro il Sigma Olomouc è stata un primo passo, ma le vere risposte arriveranno solo dal campionato".

Marchini prosegue parlando dell'ex della partita Edin Dzeko: "L’ambientamento è stato ottimo: un leader carismatico come Dzeko è stato accolto benissimo dal gruppo, insieme alla sua famiglia che lo segue sempre. In campo non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale, ma rimane una freccia importante per l’arco di Pioli. La stagione è lunga e giocatori esperti come lui possono entrare in forma anche più avanti”.