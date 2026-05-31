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Il finale di stagione tra la tibia e i permessi: ora Kean 'stacca' e si gode gli Stati Uniti - FOTO

Redazione /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Dopo un finale travagliato per via della tibia, Moise Kean si sta godendo il riposo in vista della prossima stagione che, ad oggi, non è dato sapere dove lo porterà. Intanto, l'attaccante della Fiorentina posta delle foto dagli Stati Uniti.

Vacanza di fine anno

La prima delle due foto lo vede di fronte a un microfono, richiamando la sua grande passione per la musica che lo ha portato negli anni a produrre diverse canzoni; la seconda, invece, mostra uno scorcio dell'Arthur M. Bank Hospital di Atlanta, ‘rivelando’ di fatto la città in cui si trova l'attaccante della Fiorentina. Che, ricordiamolo, è assente dal campo con la maglia viola dallo scorso 4 aprile.

Le due storie postate da Moise Kean
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