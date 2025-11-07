Ne è rimasto solo uno: dopo l'ultimo pieno di giocatori viola in Azzurro, Gattuso chiama un solo attaccante della Fiorentina

Il Ct Gennaro Gattuso ha diramato le convocazioni per il raduno in programma da lunedì 10 novembre al Centro Tecnico Federale di Coverciano. I giocatori saranno chiamati ad affrontare le due prossime gare contro Moldavia e Norvegia, fondamentali per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Ne è rimasto solo uno

Dopo l'ultima convocazione che aveva visto protagonisti ben tre giocatori della Fiorentina (Kean, Caviglia e Piccoli), oggi Gattuso ne ha convocati solo uno: nella lista del CT c'è solo Moise Kean della squadra gigliata. Prima chiamata per Caprile, torna in azzurro Scamacca.

I convocati

PORTIERI: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).