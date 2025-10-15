Il Milan perde il capocannoniere della Serie A, niente Fiorentina per lui. "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale"
Buone notizie per la Fiorentina, pessime per il Milan in vista della gara di campionato che si giocherà domenica prossima. Il club rossonero perde l'attuale capocannoniere della Serie A, Christian Pulisic.
Infortunio muscolare
Il giocatore, impegnato con la nazionale statunitense in un'amichevole contro l'Australia, è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo. Il milanista, dopo essere stato soccorso sul terreno di gioco, ha chiesto il cambio per un infortunio che sembra essere di natura muscolare.
Le parole del selezionatore USA
Al termine della gara il selezionatore USA, Mauricio Pochettino, ha detto: "Ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Ora volerà in Italia. Al momento non possiamo dire nulla".
💬 Commenti