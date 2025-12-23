Trevisani: "Tolta la fascia a Ranieri e prima vittoria della Fiorentina. La partita di Gudmundsson fa inc****re. Su Paratici..."

Il telecronista ed opinionista Riccardo Trevisani ha parlato anche della prima vittoria della Fiorentina durante la trasmissione Fontana di Trevi sui canali di Cronache di Spogliatoio.

La fascia e la partita di Gudmundsson

“Fascia tolta a Ranieri e prima vittoria della Fiorentina, ma è una coincidenza - ha detto Trevisani - L’Udinese era in dieci dal settimo minuto quindi andrei piano con i festeggiamenti. Parisi sembrava Robben, ha fatto una partita di cui non ho memoria. E' lui che lancia Kean nell’espulsione di Okoye, è lui a prendere la punizione dell’1-0, ed è lui a fare l’assist per il 2-0 di Gudmundsson. Praticamente anche Il 4-0 di Kean l'ha segnato Parisi. La partita di Gudmundsson invece fa proprio incazzare”.

L'arrivo di Paratici

Il noto telecronista poi ha commentato la notizia più chiacchierata nel mondo viola: “Paratici andrà a Firenze e prendono uno dei top uomini di calcio liberi. Un contratto lungo, che denota che c’è una progettualità con Commisso. Mi aspetto delle cessioni importanti a Gennaio”.