Un girone chiuso in maniera brillante un paio di giorni fa per Federico Croci e company in Qatar: l'Italia Under 17 si conferma una categoria d'eccellenza, a caccia del podio mondiale per il secondo anno di fila. Il 3-1 all'Uzbekistan, con la terza firma nel torneo del talento viola, e la fine della fase a gironi ha decretato gli azzurrini come terza forza nel ranking generale appena compilato (basato su punti e differenze reti rispettive).

Ostacolo alla portata

Le 32 squadre rimaste sono state dunque inserite in un tabellone tennistico, in base a suddetto ranking: l'Italia da numero 3 affronterà la numero 30, ovvero il Tagikistan, terzo nel gruppo F. Appuntamento a lunedì pomeriggio con Croci che dovrebbe essere nuovamente titolare, anche in quanto bomber della squadra azzurra. Pronostico decisamente favorevole per gli azzurrini che agli Ottavi troverebbero una tra Belgio e Arabia Saudita.