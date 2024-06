Bigica trionfa al Viola Park: il Sassuolo vince lo Scudetto Primavera. I neroverdi sfideranno la Fiorentina in Supercoppa

C'è una squadra che trionfa nella casa della Fiorentina. E' il Sassuolo di Emiliano Bigica, che ieri sera ha travolto 3-0 la Roma in finale aggiudicandosi lo Scudetto Primavera. Decisivi i gol di Falasca, Cinquegrano e Russo, tutti segnati nella ripresa, ma anche le parate di Theiner superlativo in almeno tre occasioni.

Fiorentina e Sassuolo si giocheranno la Supercoppa

Paradossale la situazione in casa Sassuolo: prima squadra retrocessa in Serie B, Primavera campione d'Italia. Se non altro, un buon presagio per il futuro. La partita di ieri sera interessava da vicino anche la Fiorentina, detentrice della Coppa Italia: i ragazzi di Galloppa sfideranno nella prossima stagione il Sassuolo nella Supercoppa Primavera.