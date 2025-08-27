Si apre un nuovo fronte per Beltran: la Fiorentina lo propone allo Sporting. E c'è anche l'ipotesi di una permanenza temporanea

Resta tutta da definire, e probabilmente sarà così fino agli ultimi giorni di mercato, la situazione di Lucas Beltran. Non ci sono più dubbi sul fatto che il calciatore sia fuori squadra, così come che la sua mancata cessione finora non abbia impedito alla Fiorentina di muoversi sul mercato, come dimostra l'arrivo di Piccoli.

Proposta portoghese

Per Beltran, tuttavia, potrebbe aprirsi uno scenario inedito. Secondo quanto scrive La Nazione, l'argentino è stato proposto allo Sporting Club de Portugal e non è escluso che possa rimanere a Firenze fino a gennaio. D'altronde la Russia non è mai stata destinazione gradita e il Parma si è defilato, mentre il River Plate - sogno del calciatore - non ha avanzato alcuna offerta.