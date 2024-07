E Amrabat? Il gong a fine settimana per il riscatto del Manchester United, dove ancora tutto tace

Non è chiaro il futuro del centrocampista di proprietà della Fiorentina Sofyan Amrabat. Il Manchester United ha dalla sua la possibilità di riscattare il marocchino, con una cifra di venti milioni di euro, ma tutto ancora tace.

Amrabat-United, a breve il gong

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, in vista dell'ultimatum previsto per la fine di questa settimana in merito al futuro di Amrabat, il Manchester United non ha ancora preso una decisione e non si è mosso. La Fiorentina, visto questo allungamento dell'accordo, non ha convocato il centrocampista per il ritiro. Un suo eventuale ritorno, con ogni probabilità, sarebbe solo di passaggio.