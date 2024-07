Dall'Inghilterra: "Amrabat non si allena con la Fiorentina. Aspetta lo United, ma accetterebbe anche altri club di Premier"

Sofyan Amrabat non è mai rientrato a Firenze dopo la fine del prestito al Manchester United. Non convocato da Palladino per il ritiro estivo, le parti sono al lavoro per capire cosa ne sarà del suo futuro, con il diritto di riscatto dei Red Devils che è scaduto qualche ora fa.

Come scrive il Manchester Evening News, non è chiaro se lo United riaprirà i colloqui con la Fiorentina per un trasferimento a titolo definitivo del calciatore marocchino, con ten Hag che si è dovuto confrontare sul da farsi anche con il neo ds Ashworth.

Amrabat attende le mosse del Manchester United, ma accetterebbe di buon grado anche un'altra nuova esperienza in Premier League in altri club.