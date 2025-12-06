Ferrari: "Vogliamo arrivare pronti al mercato di gennaio, ne stiamo parlando con Vanoli. Siamo consapevoli del momento delicato, ma siamo preparati"
Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato con DAZN prima del match dei viola contro il Sassuolo.
Tifosi
“Ringraziamo i tifosi - ha detto - perché con loro uniti, insieme, possiamo mettere qualcosa di più in campo. I ragazzi della curva ci sono sempre stati vicini, il gesto di domenica è stata l’ennesima dimostrazione”.
Mercato
Sul mercato di gennaio: “Dobbiamo pensare partita dopo partita. Però ne stiamo parlando col mister, perché vogliamo arrivare a gennaio pronti. Ma deve decidere lui come mettere mano e fare qualcosa di meglio".
Momento
Clima buono nella squadra secondo Ferrari: “Abbiamo lavorato tanto, fatte diverse doppie sedute. Siamo consapevoli della delicatezza del momento, ci sono state diverse occasioni di confronto. Ma il gruppo è molto compatto, siamo pronti”.