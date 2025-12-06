Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato con DAZN prima del match dei viola contro il Sassuolo.

Tifosi

“Ringraziamo i tifosi - ha detto - perché con loro uniti, insieme, possiamo mettere qualcosa di più in campo. I ragazzi della curva ci sono sempre stati vicini, il gesto di domenica è stata l’ennesima dimostrazione”.

Mercato

Sul mercato di gennaio: “Dobbiamo pensare partita dopo partita. Però ne stiamo parlando col mister, perché vogliamo arrivare a gennaio pronti. Ma deve decidere lui come mettere mano e fare qualcosa di meglio".

Momento

Clima buono nella squadra secondo Ferrari: “Abbiamo lavorato tanto, fatte diverse doppie sedute. Siamo consapevoli della delicatezza del momento, ci sono state diverse occasioni di confronto. Ma il gruppo è molto compatto, siamo pronti”.