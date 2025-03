La rifinitura...degli altri. Nessun recupero recupero dall'infermeria per il Panathinaikos. Rui Vitoria con tre assenti importanti

Oltre alla Fiorentina (leggi qui) Anche il Panathinaikos è sceso in campo nel corso della mattinata per effettuare la rifinitura in vista della partita di domani sera valida per il ritorno degli ottavi di finali di Conference League.

Rui Vitoria non potrà contare su tre giocatori per il match contro la Fiorentina. Bakesetas, Palmer Brown e Kotsiras infatti non sono riusciti a recuperare in temo per rientrare nella lista convocati. I primi due sono alle prese con infortuni piuttosto seri e non vedono il campo da più di un mese, mentre Kotsiras è uscito dopo 34' dall'inizio della partita di andata contro i viola. Nessuno di loro riuscirà dunque a scendere in campo nella partita domani sera.