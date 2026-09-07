La Nazione: Il sogno impossibile per la Fiorentina chiamato Conte

Due le pagine sulla Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

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L'apertura ovviamente è sull'esonero di Grosso: “Cambio rotta inevitabile Decisivo il ko con il Toro”. Sottotitolo: “Il tecnico si è assunto le responsabilità, ma non è arrivato alle dimissioni Decisione presa di comune accordo con la prorietà dopo una giornata convulsa”. In taglio basso: “Conte sogno impossibile Motta la pista concreta”.

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Sulla squadra: “Oulai ko, il rischio di tempi lunghi Pellegrino: ”Lavorare e stare uniti". Sottotitolo: “Oggi il gruppo riprende gli allenamenti al Viola Park. Prime prove tecniche di formazione per Venezia”. Infine leggiamo: “Mastantuono prigioniero del talento Pronto a reagire da campioncino”.