Toni: "Commisso guidava la Fiorentina per amore. Ai fondi americani invece del calcio non frega nulla"

L'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha parlato al podcast di Aura Sport, intervenendo sulla proprietà di Rocco Commisso a Firenze e della sua avventura alla guida della società viola.

Le parole di Toni

“Se pensi allo stadio, Commisso ha fatto il possibile per finirlo per il centenario. Lui l'avrebbe fatto da zero, è pazzesco se ci pensi. E non si sono trovati d'accordo. Commisso buttava soldi, ma li buttava bene. Lui voleva fare qualcosa di importante per la storia della Fiorentina e spesso di questo ci se ne accorge solo quando le persone non ci sono più e quando non si trovano più certi personaggi".

Sui fondi americani

"Lui erano pronto a tirare fuori soldi di tasca. La famiglia Commisso, che spero rimanga ancora alla guida della società, lo faceva anche per amore. Adesso arrivano fondi a cui il calcio non frega niente e che dicono: o si fa così o si fa così”.