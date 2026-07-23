Amatucci: "Per me sarà tutto nuovo, ho giocato una sola partita coi grandi a Firenze e..."

Questo pomeriggio l'ex centrocampista di Fiorentina e Las Palmas Lorenzo Amatucci si è presentato in conferenza stampa alla sua nuova squadra, gli spagnoli del Deportivo La Coruna. Questi i temi trattati dal classe

"Sono molto contento qui. Sono entusiasta e ho grandi speranze per la prossima stagione. Vorrei ringraziare tutta la squadra, lo staff e la società per il benvenuto. Ho parlato con la società: sa quello che vuole e ha un progetto futuro, ma non perde di vista il presente. Il Depor è un club storico dove ci hanno giocato grandi giocatori".

“So che la competizione è alta: voglio dare il massimo per la squadra”

Ha parlato anche di quali siano i suoi obiettivi personali: “Cercherò di dare tutto e aiutare la squadra. Ma vedrò giorno giorno e partita partita. In squadra ci sono molto giocatori di livello, la competizione è alta e questo è un bene”.

“Ho giocato una sola partita con i prima divisione con la Fiorentina”

Ha poi parlato delle differenze tra Serie A e Liga spagnola: “Non è tanto il campionato, ma l'idea di gioco della squadra e dell'allenatore. Salto di categoria? Sicuramente c'è un salto di qualità. Per me sarà tutto nuovo perché non ho mai giocato in Prima Divisione, se non una partita con la Fiorentina. Per questo credo che l'importante sarà dare sempre il massimo”.

“Ecco come mi piace giocare”

Ha poi concluso: "Mi piace giocare da 6 o da 8. Le mie caratteristiche sono quelle del perno difensivo. Ma si può sempre imparare cose nuove e migliorare. La nazionale italiana? Giocare con l'Italia è il mio sogno ma ora non ci penso. Penso alla prossima stagione”.