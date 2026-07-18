Quegli intoccabili che ormai non lo sono più: c'è ancora spazio per tutti alla Fiorentina?

Inutile girarci attorno: alla Fiorentina, finora la squadra italiana più attiva sul mercato, è in atto una vera e propria rivoluzione tecnica, con l'acquisto di Oulai che rappresenta in tal senso solamente l'ultima mossa di Fabio Paratici. La stessa rivoluzione, però, ha contemporaneamente messo alla porta o cancellato l'intoccabilità di giocatori finor ritenuti tali, con molti dei quali che hanno accompagnato la Fiorentina nel suo cammino da più stagioni e che ora vedono a rischio il proprio ruolo nel club gigliato.

I centrali a rischio?

Partendo dalla difesa, non si può che incominciare da Luca Ranieri e dal suo compagno di reparto Marin Pongracic. Ranieri, titolare praticamente inamovibile dall'ultima stagione di Italiano e, fino a metà dell'anno scorso, capitano viola, e Pongracic, da due stagioni al centro della difesa viola, nelle gerarchie partono dietro rispetto a Viery e Dragusin, e non è escluso che, se non vi fosse la volontà di "combattere" per un posto da titolare finora garantito, almeno uno dei due voglia lasciare Firenze in questa sessione di mercato.

Rolly, ad oggi parti dietro!

Un altro giocatore simbolo di questi ultimi quattro anni gigliati è senza dubbio Rolando Mandragora, che in questi anni ha goduto di una titolarità praticamente ininterrotta, eccezion fatta per i primi sei mesi con Palladino. Anche l'ex Toro ad oggi partirebbe dietro al trio Fagioli – Atta – Oulai, con Ndour possibile outsider per la titolarità, col suo minutaggio che senza dubbio calerebbe rispetto alle passate stagioni.

Qualcuno invece, come Gosens, ha già salutato, mentre altri, come Dodo e Gudmundsson, è praticamente certo che lo faranno. Continua quindi la rivoluzione tragata Fabio Paratici che, come abbimo già visto, non fa sconti a nessuno.