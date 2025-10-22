Marianella: "Fiorentina e Rapid Vienna attraversano momenti simili, gli austriaci giovani e senza grandi pretese. Ecco come giocheranno domani"

Il giornalista e telecronista di Sky Sport Massimo Marianella ha fatto il punto sulla gara tra Rapid Vienna e Fiorentina, in programma domani: “C'è un discreto clima, non fa freddo, ma domani l'ambiente sarà caldissimo con lo stadio tutto pieno compresi 1500 tifosi viola. E' un match coinvolgente e molto importante per entrambe le squadre, che stanno attraversando momenti simili, di difficoltà”.

“Il Rapid Vienna è una squadra giovane”

Poi ha aggiunto: “Difficile pronosticare il risultato, il tecnico del Rapid ha fatto i complimenti a Pioli sottolineando la qualità della Fiorentina, ma si è detto pronto a fare la sua partita. Il Rapid Vienna è una squadra giovane, che si sta costruendo, non puntano al titolo nazionale ma a salire sul podio".

“Tecnicamente inferiore alla Fiorentina”

Infine: "Resta una squadra tecnicamente inferiore alla Fiorentina, che dovrebbe giocare con un 4-2-3-1 e probabilmente senza la punta titolare".