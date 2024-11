A Lady Radio ha parlato l'ex difensore della Fiorentina Celeste Pin, che si concentrato su vari singoli della rosa viola nei temi toccati durante il proprio intervento.

‘Kayode deve approfittare delle opportunità che avrà, oggi non è pensabile lasciare fuori Dodô’

"De Gea e Kean devono giocare sempre, a prescindere e oggi penso che anche Dodô debba farlo. Il brasiliano dà allegria alla squadra e fa la prestazione, al momento non è proprio possibile lasciarlo fuori. Kayode dato che gioca poco deve approfittare dello spazio che avrà, dando il segnale che sta bene a Palladino e che può essere chiamato in causa. È giovane e deve ancora dimostrare di essere giocatore vero, cosa che si dimostra anche nelle difficoltà, tirando fuori personalità e carisma".

‘Comuzzo sbaglierà ma saprà resettare, è determinato e carismatico’

"Pongracic? Oggi non c'è spazio per lui. Palladino deve avere la certezza che abbia recuperato al 100%, sicuramente è tenuto in considerazione ma me lo aspetto semmai in Coppa Italia con l'Empoli. Comuzzo è determinato, concentrato, ha la padronanza di ciò che deve fare. È bravo a resettare dopo ogni gara, ripartendo da zero. Un calciatore carismatico, ha acquisito la fiducia di tutti per propri meriti. Sbaglierà, ma saprà riprendersi un minuto dopo e un errore non gli condizionerà una prestazione".