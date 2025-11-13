Stadio, ecco il subappalto per la nuova Fiesole. La Curva costruita in trasferta

Dopo aver avuto un ruolo fondamentale in opere sportive di risonanza mondiale e ad alta tecnologia, la Cimolai Spa si occuperà anche di una parte dello stadio Artemio Franchi.

Secondo quanto riportato da La Nazione, la ditta si sta occupando anche di realizzare le carpenterie metalliche dell'impianto progettato da Nervi in subappalto, come si evince dall'ultima delibera pubblicata da Palazzo Vecchio in merito al restyling del Franchi.

Il provvedimento

Nel provvedimento si legge il via libera alla Cimolai Spa per !attività relative all'ottimizzazione della progettazione esecutiva e alla redazione dei disegni costruttivi di officina e la fornitura e posa delle carpenterie metalliche relative alla fase di realizzazione del Catino Curva Fiesole per un importo complessivo stimato di 2,5 milioni di euro".

Si parla di strutture di acciaio che serviranno per la copertura della nuova curva. Questi elementi, costruiti in Friuli, andranno poi assemblati alle nuove gradinate della Fiesole che invece sono state costruite a Pistoia. Cimolai è in linea con il cronoprogramma delle consegne concordato con il cliente.

Il Cronoprogramma

Sul fronte cronoprogramma, atteso ormai da settimane, viene ribadito il concetto che la pubblicazione ufficiale potrebbe arrivare a stretto giro, anche per rinsaldare i rapporti con la Fiorentina che ha fatto presente la “necessità di avere chiarezza dal Comune circa la durata del progetto di ristrutturazione”.