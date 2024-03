La Gazzetta dello Sport: Una partita di fatto 'irrecuperabile'

Due le pagine sulla Fiorentina che troviamo stamani su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 22

Il titolo grande è: "In ansia per Barone". Inoltre: "Infarto per il dg viola operato al cuore "Condizioni critiche". Sommario: "Malore in albergo prima di Atalanta-Fiorentina, poi rinviata: il dirigente resta in terapia intensiva".

Pagina 23

Viene affrontato il tema del recupero della gara tra Atalanta e Fiorentina: "La partita-spareggio rischia di giocarsi a campionato finito". All'interno dell'articolo leggiamo: "Sulla data del recupero di Atalanta-Fiorentina c’è nebbia, inevitabilmente. E non si diraderà presto". Una gara che rischia di essere giocata "addirittura a inizio giugno, se entrambe dovessero guadagnarsi le rispettive finali. Insomma: al momento una partita di fatto “irrecuperabile”.