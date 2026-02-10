Dopo la Fiorentina, il Como elimina anche il Napoli: per la truppa di Fabregas sarà semifinale di Coppa Italia

Si è appena concluso il terzo incontro di Coppa Italia per quanto riguarda i quarti di finale: allo stadio Diego Armando Maradona, dopo una lunga serie di rigori, la spunta il Como di Fabregas che strappa quindi l'accesso in semifinale.

La cronaca della partita

Al vantaggio di un Baturina in stato di forma, che trasforma dagli 11 metri la rete dello 0-1, aveva risposto Vergara, trovando così il suo primo gol nella terza competizione stagionale, avendo già segnato in Champions e Serie A (contro la Fiorentina). Non sono però bastati i 90 minuti, con le due squadre che sono andate ai calci di rigore, come da regolamento.

La lotteria dei rigori

Nella lotteria partono i lariani con Da Cunha, che non sbaglia; per il Napoli risponde Politano, anche lui glaciale per l'1-1. Anche Douvikas segna, mentre lo specialista Lukaku sbaglia e condanna i suoi a rincorrere. Baturina si ripete come nei 90 minuti, firmando il 3-1 dei suoi, e gli risponde Spinazzola con la rete. Perrone, però, calcia male e sbaglia; Alisson Santos, neo-acquisto dei partenopei, risponde spiazzando Butez per il 3-3. Si va ai rigori decisivi in parità: per il Como va Smolcic, che batte Milinkovic-Savic; le speranze partenopee ricadono su Elmas, che non delude i suoi tifosi. A oltranza, poi, è decisivo l'errore di Lobotka (e la gran parata di Butez): termina 7-8.