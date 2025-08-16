La Fiorentina perde un classe 2010, presenza stabile dello scorso anno nella Under 15: dopo aver perso la finale Scudetto contro l'Inter, Mattia Luca Puglisi tornerà proprio a vestire la casacca nerazzurra.

Sotto l'ala di mister Cristiani, Puglisi ha totalizzato 25 presenze e 3 gol giocando da difensore esterno in una difesa a 3. Ragazzo molto prestante fisicamente, essendo già alto 1.83m ad appena 14 anni, fa ritorno all'Inter, squadra che lo ha lanciato e che gli ha fatto guadagnare l'appellativo di ‘nuovo Bastoni’.