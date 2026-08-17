La carenza di offerte...che rischia di fare la fortuna della Fiorentina
Le fortune di una squadra le fanno in primo luogo le scelte prese, soprattutto da chi questa squadra la deve dirigere.
Altre volte subentra però la casualità. Nel caso della Fiorentina e di Albert Gudmundsson, questa casualità è stata determinata dalla carenza di offerte per l'islandese.
Il club viola ha sempre chiesto 15-20 milioni per il suo cartellino, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ma non ha mai trovato terreno fertile. Soprattutto in Italia dove a certe cifre i potenziali acquirenti hanno preferito defilarsi.
In Premier League era stato fatto qualche sondaggio esplorativo da Bournemouth e Aston Villa. Dalla Francia aveva manifestato un timido interesse il Marsiglia. Oltretutto l’ex Genoa percepisce uno stipendio vicino ai 2,2 milioni netti a stagione. Non poco.
Tutti questi fattori per ora hanno determinato una sua permanenza che, viste le potenzialità del giocatore in partita, non possono che far comodo alla Fiorentina.